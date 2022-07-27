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Россия способна осуществить полет на Луну в четыре раза дешевле, чем США

В «Роскосмосе» заявили, что РФ способна слетать на Луну в четыре раза дешевле, чем США

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Расчетная стоимость полета на Луну на российском корабле «Орел» в четыре раза ниже, чем на американском. Такой информацией с ТАСС поделились в пресс-службе головного экономического научно-исследовательского института «Роскосмоса» — «Организации «Агат».

Полеты к Луне астронавтов NASA запланированы в рамках программы Artemis. В программе примет участие экипаж из четырех человек на корабле Orion. Его выведет на орбиту ракета сверхтяжелого класса Space Launch System (SLS).

На данный момент пуск оценивается в $4 млрд.

Проработки аналогичной задачи для полета четырех человек на пилотируемом транспортном корабле «Орел» с использованием ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» в четыре раза дешевле. Оба российских проекта находятся в разработке.

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