Астрономы объяснили, почему у астероида Бенну необычная поверхность

Международный коллектив планетологов во главе с сотрудниками Обсерватории Лазурного Берега, работающие над миссией OSIRIS-REx, выяснили, проанализировав трещины астероида Бенну, что его карта очень быстро меняется из-за воздействия Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Несмотря на то, что астероиды — одни из древнейших компонентов Солнечной Системы, они очень изменчивы, так как постоянно сталкиваются, что приводит к изменению их форм и размеров. Как оказалось, их поверхность подвержена весьма быстрой эрозии из-за солнечного тепла. Со временем треснувшие материалы могут даже быть выброшены в космос.

Еще один ключ к разгадке изменений температуры проявился в трещинах на астероиде. Ученые измерили длину и углы этих трещин и поняли, что они являются явным признаком температурных скачков в течение суток. Трещины выстраиваются преимущественно в северо-западно-юго-восточном направлении. Если бы трещины появились из-за оползней, они были бы расположены случайно.

Такие изменения делают топографию астероида очень молодой, но не стоит обманываться: на самом деле на его поверхности расположены очень древние породы, обнаженные из-за разрушения верхних слоев. Уже в 2023 году ученые смогут получить образец с поверхности Бенну, когда завершится миссия OSIRIS-REx.