В NASA отреагировали на желание России выйти из программы МКС в 2024 году

Руководитель программы МКС NASA Робин Гейтенс в рамках научно-исследовательской конференции МКС, которая проходит в Вашингтоне 25–28 июля, заявила, что Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства не получало официального уведомления со стороны России о ее планах выйти из программы МКС после 2024 года, сообщает ТАСС.

«Мы не получали официального уведомления об этом. Россия, как и США, изучает, что предстоит дальше и что будет после программы МКС», — сказала она.

При этом Гейтенс отметила, что сотрудничество между США и РФ на Международной космической станции пока продолжается.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия приняла решение о выходе из проекта МКС после 2024 года. Борисов отметил, что к этому времени госкорпорация начнет формировать российскую орбитальную станцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что это решение принималось не 26 июля, а ранее.