Медики из Бирмингема выяснили, что затяжной COVID может вызывать страх перед эякуляцией

Врачи из Бирмингемского университета при исследовании почти трех миллионов человек обнаружили новые симптомы затяжного коронавируса, в том числе облысение и разнообразные нарушения эякуляции, включающие заброс спермы в мочевой пузырь и страх семяизвержения. Работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Врачи, изучив медицинские карты почти полумиллиона взрослых с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2 и почти двух миллионов человек без нее, выяснили, что при затяжном течении коронавируса люди гораздо чаще сообщали о 62 симптомах через 12 недель после первоначального заражения, чем те, кто не переболел вирусом. Эти симптомы включали выпадение волос, снижение либидо и трудности с эякуляцией, в том числе заброс спермы в мочевой пузырь, то есть ретроградную эякуляцию и даже страх эякуляции.

«В дополнение к преждевременной, затрудненной и ретроградной эякуляции, наше определение включает болезненную эякуляцию, позднюю эякуляцию и страх перед эякуляцией», — говорит ведущий автор публикации Анурадха Субраманиан, магистр медицины в университете Бирмингема.

Чаще всего пациенты жаловались на потерю обоняния, затрудненное дыхание, чихание, усталость, температуру, боли в груди, низкое либидо и облысение (телогеновую алопецию). Пока неизвестно, как именно коронавирус может вызывать подобные симптомы.

«Когда ваше тело находится в состоянии стресса, это может привести к росту новых волос, что в итоге парадоксальным образом приводит к выпадению уже имеющихся волос. Это состояние называется телогеновой алопецией», — дополнил Анурадха Субраманиан.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет затяжной ковид как набор из 33 симптомов (усталость, когнитивные дисфункции и респираторные проявления), которые обычно развиваются в течение трех месяцев после заражения SARS-CoV-2 и длятся не менее двух месяцев, не имея при этом иного объяснения.