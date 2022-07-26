Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
«Ъ»: производитель специй Kamis может покинуть Россию 08:52
Американские оружейные корпорации сообщили о дефиците запчастей и рабочей силы 08:51
В «Барселоне» заявили, что Месси заслуживает лучшего прощания... 08:50
Кемеровчане возмутились методами воспитания детей горожанкой 08:43
Yahoo News Japan: зима станет решающим моментом для единства и экономики европейских... 08:43
«Барселона» хотела отдать своего нападающего взамен футболиста... 08:42
Голы Бензема и Азара не помогли «Реалу» обыграть «Америку» 08:32
В Евросоюзе раскрыли ситуацию с выдачей шенгенских виз россиянам 08:30
Сенатор РФ Пушков высмеял вице-президента США Харрис из-за ее слов о местоимениях 08:27
Защитник Менье заявил, что нападающий Неймар потерял свою магию в «ПСЖ» 08:22
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Роспотребнадзоре назвали самые распространенные варианты «омикрона» в России

close
100%
Global Look Press

За последние две недели к линии BA.1 геноварианта «омикрон» отнесено 2,04% от общего количества сиквенсов (результат секвенирования), к линии BA.2 – 21,56%, к линиям BA.4/BA.5 – 75,39% к геноварианту «дельта» – 0,85%, 0,16% сиквенсов отнесено к подварианту BA.2.75 («Кентавр») штамма «омикрон», сообщили в Роспотребнадзоре.

Всего по итогам 29-й недели 2022 года в России зарегистрировано 43985 случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости составил 29,97 на 100 тыс. населения, что на 48,9% выше, чем на прошлой неделе и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости (29,97 на 100 тыс. населения) зарегистрировано в 17 регионах. Значение уровня Rt (коэффициент распространения коронавируса) за прошлую неделю увеличилось до 1,4.

По состоянию на 25 июля 2022 года в базу информации о геномах вирусов VGARus было загружено 144 245 геномных последовательностей SARS-CoV-2, полученных в результате полногеномного и фрагментного секвенирования.

В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма «омикрон», сохраняется рекомендация по ношению масок для уязвимых категорий граждан в общественных местах, а также использованию антисептических средств. В силе также остается рекомендация по прохождению ревакцинации с периодичностью раз в полгода.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть