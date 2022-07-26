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В NASA объяснили извержением вулканов появление редкого минерала тридимита на Марсе

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NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona

Планетологи из NASA и Калифорнийского технологического института выяснили, как на Марсе появился минерал тридимит – работа ученых была опубликована в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Тридимит был найден марсоходом Curiosity в 2016 году в кратере Гейл, который миллиард лет назад был озером. Этот минерал – высокотемпературная форма кварца с низким давлением, которая чрезвычайно редка на Земле.

В ходе нового исследования заново изучили данные по каждой зарегистрированной находке тридимита на Земле, модели поведения марсианских вулканов, а также отложения из кратера Гейл.

На основе исследования планетологи предложили соответствующую всем данным гипотезу появления минерала на Марсе. Так, по мнению ученых, марсианская магма дольше обычного находилась в камере под вулканом, и подвергалась процессу частичного охлаждения. В результате в магме образовался тридимит, который при извержении выбросился вместе с пеплом в озеро Гейл.

Ранее астрофизики раскрыли тайну происхождения первых сверхмассивных черных дыр.

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