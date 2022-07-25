Борисов назначен спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

Генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова назначили на должность спецпредставителя президента РФ Владимира Путина по вопросам международного сотрудничества в области космоса. Об этом говорится в указе главы российского государства, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

«Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» является специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса по должности», — отмечается в документе.

С 2018 по 2022 год эту должность занимал Дмитрий Рогозин, который тогда возглавил госкорпорацию.

Борисов стал главой «Роскосмоса» 15 июля. Он сменил на этом посту Дмитрия Рогозина. С 2018 года Борисов в правительстве занимался курированием космического направления и оборонно-промышленного комплекса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что Владимир Путин может провести встречу с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым в августе или даже раньше.