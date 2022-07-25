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Онкологи из США впервые доказали эффективность БАДов для профилактики рака

Онкологи из США показали, что прием БАДа с устойчивым крахмалом снижает риск рака на 50%

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Depositphotos

Исследователи из университетов Ньюкасла и Лидса показали, что у людей с высоким риском рака толстой кишки на 50% снизился риск возникновения других видов опухолей после двухлетнего приема БАДа с устойчивым крахмалом. Работа опубликована в журнале Cancer Prevention Research.

В международном исследовании CAPP2 приняли участие около тысячи пациентов с синдромом Линча. Из-за мутации в геноме такие люди имеют высокий риск колоректального рака. В период с 1999 по 2005 год около 1000 участников ежедневно в течение двух лет принимали либо устойчивый крахмал в виде порошка, либо аспирин, либо плацебо. Ученые не обнаружили разницы в клинических исходах между теми, кто принимал резистентный крахмал или аспирин, и теми, кто их не принимал. Тем не менее, исследовательская группа ожидала более долгосрочного эффекта, поэтому она продолжила наблюдение за пациентами в новом исследовании

За 10 лет у 463 пациентов, принимавших устойчивый крахмал, было зарегистрировано лишь 5 новых случаев рака верхних отделов ЖКТ (рак пищевода, желудка, желчных путей, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки). Среди 455 участников, принимавших плацебо, этот вид рака возник у 21. Несмотря на то, что прием устойчивого крахмала не повлиял на развитие рака толстой кишки, его все же могут начать рекомендовать пациентам, чтобы снизить вероятность возникновения других опухолей. Ранее эта же исследовательская команда показала, что аспирин снижает риск рака толстой кишки при синдроме Линча. Министерство здравоохранения Англии уже включило аспирин в рекомендации для людей с высоким генетическим риском колоректального рака.

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