Биологи обнаружили ранее неизвестные микроорганизмы в Гавайских пещерах

Биологи обнаружили уникальных микробов в геотермальных пещерах на острове Гавайи, работа ученых из Неаполитанского университета была опубликована в журнале Frontiers in Microbiology.

Эти подземные пещеры отличаются тем, что в них практически не проникает солнечный свет и во всех есть цианобактериальные маты (сообщества одноклеточных организмов, продуктом жизнедеятельности которых являются строматолиты). Некоторые из пещер также содержат токсичные минералы и газы.

Ученые взяли образцы этих матов в период с 2006 по 2009 года и в период с 2017 по 2019 год. Исследователи секвенировали гены 70 образцов, чтобы установить вид бактерий, однако они не смогли сопоставить полученные результаты с уже известными микробами.

По словам ученых, это говорит о том, что пещеры представляют собой недостаточно изученные экосистемы. Кроме того, исследователи считают, что такие экстремальные условия заставляют бактерии чаще взаимодействовать друг с другом для выживания.

Согласно гипотезе ученых, в этой экосистеме центральными бактериями выступают хлоролексии, которые могут служить источниками углерода для поддержания жизни. В будущих исследованиях ученые собираются изучать остальных представителей цианобактериальных матов.

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