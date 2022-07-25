Инженеры создали квантовый процессор нового типа на кудитах из ионов кальция

Австрийские ученые создали квантовый компьютер нового типа, основанный на кудитах. Статья об этом опубликована в Nature Physics.

Кудиты отличаются от традиционных кубитов тем, хранят не только двоичный код (0 или 1), а описываются суперпозицией большого числа состояний. Физическую основу процессора составляют ионы кальция-40, захваченные в в магнитную ловушку. Обрабатываемая процессором информация кодируется с помощью основного электронного состояния и возбужденного состояния ионов. Всего каждый ион кальций может поддерживать 8 разных энергетических уровней.

Каждая вычислительная операция представляет собой переход между основным и возбужденным состоянием иона, переход между уровнями осуществляется с помощью лазеров, а состояние считывается с помощью фиксации флуоресценции.

По мнению авторов, кудитный квантовый процессор может реализовывать гораздо более сложные квантовые алгоритмы, необходимые для расчетов во многих отраслях науки.

Ранее биологи обнаружили неизвестные микроорганизмы в Гавайских пещерах.