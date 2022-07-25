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Астрономы будут искать во Вселенной места столкновений мертвых звезд

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Nature

Астрономы из Уорикского университета с помощью гравитационно-волновой оптической транзитной обсерватории (GOTO) собираются искать во Вселенной столкновения нейтронных звезд, об этом сообщает «Би-би-си».

Нейтронная звезда — это один из этапов эволюции звезд. Они образуются при коллапсе гигантов и сверхгигантов с массами в 10–25 масс Солнца. Когда масса ядра звезды становится слишком большой, то нарушается равновесие между гравитацией ядра. Это приводит к тому, что космическое тело «схлопывается». Обычно такие мертвые звезды обладают настолько сильной гравитацией, что их притягивает друг к другу. В конце концов они сталкиваются.

Считается, что в ходе их столкновения образуются тяжелые металлы, благодаря которым миллиарды лет назад сформировались звезды и планеты, подобные Земле. По словам ученых, изучение подобного космического события — ключ к пониманию Вселенной.

«Можно подумать, что эти взрывы очень энергичные, очень яркие, и обнаружить их легко. Однако мы должны искать среди ста миллионов звезд один интересующий нас объект, которые пропадет в течение двух-трех дней, поэтому нам нужно такая мощная обсерватория. Кроме того, ударная волна от взрыва искажает пространство, что также затрудняет поиск места столкновения. Это также затрудняет процесс определения точного местоположения вспышки», – объяснил профессор астрофизики Джо Лайман.

Ранее астрономы обнаружили одну из самых массивных нейтронных звезд.

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