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Врачи назвали препарат, который продлевает жизнь при агрессивном раке груди

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Gerry Broome/AP

Врачи из Университета Барселоны и Университета Техаса показали, что добавление препарата «Кейтруда» (пембролизумаб) к стандартной химиотерапии может продлить жизнь некоторых женщин с агрессивной формой рака молочной железы. Статья опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие женщины с трижды негативным раком молочной железы (ТНРМЖ), трудно поддающимся лечению и встречающимся в 10-15% от общего числа заболеваний. Обычно используемые гормональные терапии и таргетные препараты HER-2 на эту форму заболевания не действуют. «Кейтруда» уже одобрена в США в качестве варианта терапии для пациенток с ТНРМЖ, останавливающей прогрессирование рака. Теперь же препарат показал, что может еще и увеличить выживаемость некоторых из них, если сочетать его с химиотерапией.

«Кейтруда», которую вводят путем инфузии, относится к новому классу противораковых препаратов, называемых ингибиторами контрольных точек иммунитета. Они работают, настраивая иммунную систему на убийство раковых клеток. «Кейтруда» улучшила общую выживаемость среди женщин, у которых в опухолях был высокий уровень белка PD-L1 — таких в группе было 38%. Для них препарат увеличил медианную выживаемость на семь месяцев по сравнению со стандартной химиотерапией: 23 месяца против 16 месяцев.

Испытание было проведено по заказу производителя лекарств Merck, в нем приняли участие 847 женщин с запущенным тройным негативным раком молочной железы. Исследователи случайным образом распределили 566 пациенток для получения препарата «Кейтруда» в сочетании с химиотерапией, оставшиеся получили химиотерапию и плацебо. Пациентки в этом исследовании получали препарат через инфузии каждые три недели, в сумме до 35 раз. Для женщин с низкими показателями PD-L1 есть и другие варианты, и авторы исследования призывают их обговаривать со своими врачами возможность экспериментального лечения.

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