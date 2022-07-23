В России создали технологию сжатия газа для автомобилей и газохранилищ

Заместитель руководителя инженерно-технического центра Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН Илья Меньщиков на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сообщил, что российские ученые создали технологии адсорбции природного газа, которые можно использовать для газомоторного транспорта и строительства наземных газовых хранилищ в местах потребления газа, передает ТАСС.

По его словам, разработка была осуществлена совместно с «Газпромом», компания поддерживает центр в реализации этих проектов.

«Здесь представлено новое поколение газовых аккумуляторов для автотранспорта. Важно отметить, что за счет сниженного давления таких систем, высокой емкости можно значительно снизить энергозатраты и даже стоимость газа. Как вы видите, они имеют плоскую конструкцию, это повышенная эргономика и, соответственно, экономия полезного пространства в багажном отделении автомобиля», — заявил Меньщиков, который является победителем конкурса управленцев «Лидеры России».

Он указал, что использование в системе хранения газа адсорбента позволяет увеличить объем запасаемого газа при сниженных давлениях за счет явления физической адсорбции. Также с помощью адсорбционных технологий ученые смогли разработать портативный чувствительный датчик для анализа сахарного диабета, который улавливает выдыхаемый больными ацетон.

«Наиболее интересный стратегический проект — это система для резервирования газа. Мы знаем, что единая система газоснабжения нашей страны основывается не только на трубопроводах, но и на подземных хранилищах природного газа. Такие хранилища есть и в Европе», — продолжил Меньщиков.

Он заметил, что проблема состоит в том, что их нельзя располагать там, где необходимо потребителю. Для этого нужны соответствующие геолого-географические условия.

«Наша технология как раз позволяет строить не где это можно, а где это нужно. Это дополнительное преимущество», — добавил Меньщиков.

В свою очередь Мишустин заявил, что новое поколение газовых аккумуляторов может быть востребовано для любых видов транспорта — от легковых автомобилей до автобусов.

Ранее стало известно, что в Нидерландах создали автомобиль, поглощающий углекислый газ из воздуха.