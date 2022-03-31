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В Индии обнаружили загадочные каменные кувшины для погребений

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Thakuria et al./Asian Archaeology

Исследователи обнаружили в Индии гигантские каменные кувшины, которые, возможно, использовались для захоронений. Статья об этом была опубликована в Journal of Asian Archaeology.

65 кувшинов из песчаника были разбросаны по четырем археологическим участкам в северо-восточном штате Ассам. Их размеры и форма отличались. Некоторые из кувшинов были высокие и цилиндрические, некоторые были утоплены в землю. Ранее аналогичные сосуды были найдены в Лаосе и Индонезии.

«Мы до сих пор не знаем, кто создал эти гигантские кувшины, или хотя бы где эти создатели жили» – говорит Николас Скопал из Австралийского национального университета. Находки датируются примерно 400 годом до нашей эры или более ранним периодом. Хотя до сих пор точно неясно, для чего кувшины использовались, исследователи полагают, что они были связаны с похоронными практиками.

«У народа Нага (этнической группы на северо-востоке Индии) множество историй о том, как они находили подобные кувшины с кремированным остатками, бусами и другими артефактами», – говорит ученый. В настоящий момент кувшины из Ассама пусты.

Для того, чтобы понять происхождение кувшинов, исследователи планируют раскопать место их находки в поисках сопутствующих материалов, которые могли бы рассказать о создателях.

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