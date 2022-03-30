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Ученые назвали вид спорта, защищающий мужчин от слабоумия

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Игра в гольф и аналогичные виды физической активности способны снизить риски развития деменции — правда, только для мужчин, выяснили японские ученые из Центра наук общественного здравоохранения в Токио. Об этом они рассказали в статье в журнале JAMA Network Open.

В 2000-2003 годах исследователи опросили почти 44 тыс. пенсионеров, которым на тот момент в среднем было около 61 года. Респонденты подробно рассказали о своей ежедневной физической активности.

За время исследования деменция была выявлена у 5010 участников. Как выяснилось, у мужчин, которые занимались теми или иными физическими упражнениями, риски были ниже, однако на женщин этот эффект не распространялся.

Наиболее физически активные мужчины в первые три года исследования на 37% реже сталкивались с деменцией, чем наименее активные, и на 28% реже спустя девять лет.

Наиболее предпочтительными для профилактики деменции видом спорта ученые назвали гольф — он требует не только физических, но и умственных усилий, а общение с другими игроками способствует налаживанию социальных контактов.

«Досуг, включающий когнитивную деятельность, связан с защитой от снижения когнитивных способностей и деменции. Кроме того, социальная активность, сопровождающая физические занятия в свободное время, например, участие в соревнованиях по гольфу или посещение теннисных кружков, также защищает от деменции», — отметили исследователи.

Женщины же, возможно, не получали выгоды от подобного спорта, потому что в их повседневной жизни и без того хватало социальных контактов и физических и умственных нагрузок — иными словами, они уже имели аналогичные преимущества, но получили их другим путем.

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