«Союз МС-19» с двумя российскими космонавтами и астронавтом США отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-19» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции (МКС) 30 марта. Об этом сообщает ТАСС.
На борту корабля находятся космонавты «Роскосмоса» Антон Шкаплеров и Петр Дубров, а также астронавт агентства NASA Марк Ванде Хай.
После полудня предполагается, что двигательную установку корабля включат на торможение.
Приземление спускаемого аппарата прогнозируется в 147 км юго-восточнее города Жезказгана в Казахстане после 14 часов мск.
Дубров и Ванде Хай добрались на МКС 9 апреля 2021 года.
При этом 15 марта Дубров установил рекорд среди россиян, находившихся на МКС на протяжении одного полета.
Ранее в «Роскосмосе» рассказали, как продолжается сотрудничество с Boeing на фоне санкций.
Также корабль «Союз МС-21» с тремя российскими космонавтами пристыковался к МКС.