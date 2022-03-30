Ученые ищут причины феноменальной редкости «мистической» российской бабочки

Загадку чрезвычайно редко встречающейся бабочки, обитающей в первозданных таежных и горных хвойных лесах Евразии — по большей части в России – пытаются раскрыть ученые. Речь идет о виде медведица Менетрие (Arctia menetriesii), пишет портал «Научная Россия» со ссылкой на научный журнал Scientific Data.

Впервые вид был описан русским энтомологом Эдуардом Эверсманом в 1846 году. Он нашел единственный экземпляр в горах на северо-востоке Казахстана.

Бабочка получила название в честь Эдуарда Менетрие – русского ученого французского происхождения, одного из основоположников отечественной энтомологии.

Глава международной научной группы энтологов, директор Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов рассказал, что загадка этого «мистического» вида в том, что у медведицы Менетрие весьма обширный ареал наряду с исключительной редкостью. Она обитает от Финляндии до Сахалина, но встретить ее можно крайне редко и случайно. Ученые говорят — она словно избегает человека.

Сообщается, что повторно этот вид встречается в точках, где его видели, только через 50–100 лет. Наука пока не может дать ответ на этот феномен.

С момента открытия в Казахстане этот вид там больше не встречали. В Финляндии ареал медведицы находится в приграничных с Россией районах, где сохранились исконные леса. В Финляндии редкую бабочку удалось обнаружить семь раз, в России – около 70. Известно и о трех находках в горах северо-восточного Китая.

Поскольку бабочек обнаруживают часто не ученые, а любители, международная группы энтомологов решила создать общую базу с привлечением коллекционеров. Затем эти данные будут использоваться для математического моделирования, которое должно ответить на вопросы о причинах чрезвычайной редкости этого вида.

«За рубежом ее называют мистической и легендарной бабочкой. Все ее встречи с человеком случайны. Среди коллекционеров бабочек есть поверье, что это что-то вроде синей птицы: нашедшему ее человеку будет сопутствовать удача», – поделился информацией Иван Болотов.

Медведица Менетрие легко узнается среди других видов — у нее броская окраска – оранжевый фон с рисунками из черных полос и красных пятен. Также энтомологи рассказали, что родственные виды медведицы активны по ночам, а этот вид – по вечерам, до наступления сумерек.

Ранее сообщалось, что американские энтомологи исправили «неполиткорректное» название бабочки непарный шелкопряд.