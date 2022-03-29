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Врачи предупредили мужчин об опасности жарких летних ночей

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Жаркие летние ночи повышают риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, выяснили исследователи из Торонтского университета. Об этом они рассказали в статье в журнале BMJ Open.

Более ранние наблюдения уже показывали, что слишком жаркое лето связано с большим числом госпитализаций и смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний, однако о влиянии на смертность возраста, пола и других факторов известно было мало. Исследователи использовали данные о смертности взрослых людей в Великобритании и США в июне-июле в 2001-2015 годах и сопоставили эти сведения с колебаниями температуры в эти периоды. За это время было зарегистрировано чуть более 40 тыс. смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом на каждый градус температуры ночью сверх нормы приходился рост смертности мужчин 60-64 лет на 3,1% в Великобритании и на 4,8% в США. На женщин и на более пожилых мужчин колебания температуры не влияли.

«Учитывая растущую вероятность экстремального повышения температуры в летние периоды в западной части США и Великобритании, наши результаты показывают важность разработки профилактических инициатив по охране здоровья населения и новой городской политики, направленной на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний в будущем», — отметили авторы работы.

В целом распространение профилактических мер позволило за период исследования снизить общую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, добавили они. Однако риски все еще остаются значительными, и колебания температуры вносят в них свой вклад.

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