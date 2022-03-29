Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В Свердловской области фура с пивом протаранила грузовик с пельменями 12:14
Элджей попал в ДТП в Дубае 12:10
Джо Байден перепутал себя с Мишель Обамой 12:01
Леонова о реакции Трусовой на серебро ОИ: Саша повзрослеет и все поймет 12:00
Пьяный водитель автомобиля каршеринга съехал в подземный переход в Москве 11:53
Кристина Резцова: непонятно, почему на футбол и хоккей ходит больше народу, чем... 11:47
Netflix заморозил съемки новой части «Плохих парней» из-за скандала... 11:44
Диетолог Круглова назвала продукты, которые лучше не есть натощак 11:42
Глава Олимпийского комитета России рассказал о тесном сотрудничестве с Европой 11:33
Знакомая нападавшей рассказала, что стало поводом для группового избиения школьницы... 11:33

Медики обнаружили, что люди с «женскими» пальцами тяжелее болеют COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ученые обнаружили связь между длиной пальцев и течением COVID-19. Статья об этом опубликована в Scientific Reports.

Известно, что чем длиннее у человека безымянные пальцы рук, тем выше был уровень тестостерона при беременности, а длинный указательный палец связан с повышенным уровнем эстрогена. В среднем, у мужчин безымянный палец длиннее, чем у женщин, а указательный – короче.

Джон Мэннинг из исследовательской группой A-STEM и его коллеги решили выяснить, как длина пальцев соотносится с протеканием ковида. Выяснилось, что люди с более «женской» рукой склонны переживать эту болезнь более тяжело и им чаще требуется госпитализация. Особенно часто госпитализация требовалась людям с большой разницей в размерах левой и правой рук.

«Женские» пропорции рук у госпитализированных пациентов свидетельствуют о том, что COVID-19 представляет более серьезную опасность для людей с низкими уровнями тестостерона и высокими уровнями эстрогена в пренатальном периоде», – пишут авторы.

Ученые надеются, что это наблюдение позволит в конечном итоге создать более эффективные противовирусные препараты.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть