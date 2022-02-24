Российские ученые нашли в геноме монгольских коз следы неизвестной популяции

Ученые Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (ИОГен) РАН изучили геном пяти пород коз из разных частей Монголии с помощью специального ДНК-чипа. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Минобрнауки. Научный проект поможет сохранить локальные породы животных, а также исследовать их генофонд и изучить древние пути миграции, процессы одомашнивания и биологию пород в целом. Научная статья опубликована в журнале Animals.

Для анализа ученые использовали ДНК-чип, который определяет 56.747 точечных отличий (однонуклеотидных полиморфизмов — SNP) в комбинации нуклеотидов по всему геному. Выяснилось, что во всех популяциях монгольских коз происходит снижение эффективной численности, которая определяет генетический размер и разнообразие породы. Самые низкие значения оказались у породы эрчим, которая обитает в Дархатской котловине — за последние 60 поколений эффективная численность породы сократилась с 955 до 120 особей. Формальный критерий, по которому породу относят к исчезающей, составляет 100 особей.

Существуют подходы, позволяющие выявить специфику генетических рисков отдельных пород. Например, если в ДНК обнаруживаются длинные гомозиготные «прогоны», это говорит о том, что в популяции происходит сращивание между генетически-близкими особями, в результате которого опасные рецессивные мутации могут перейти в гомозиготную форму и таким образом проявиться. Особо длинные гомозиготные прогоны обнаружились у животных одной из пород под названием три красавицы. Это единственная в данном исследовании порода, которая была выведена с применением искусственного отбора.

На основе SNP-генотипов также можно проследить текущие и исторические связи между животными разных пород и популяций. К пяти изучаемым породам ученые добавили генотипы еще 188 пород из мировых баз данных, в том числе, генотипы нескольких российских пород. Различные методы кластеризации показали, что монгольские породы коз группируются с другими азиатскими породами, и особенно близки с некоторыми соседними российским и китайским породам. Почти у всех пород монгольских коз обнаружились свойственные только им особенности. Наиболее отличными от других оказались дархатские козы. Причем приблизительно у половины животных породы в геноме обнаружились «отпечатки» неизвестной предковой популяции.

«Мы сопоставили эти данные с записями о том, как создавалась порода Три красавицы в 1930-е годы на опытной станции в пустыне Гоби. В результате родилась гипотеза о том, что общая с другими породами вариация в их геноме — это генетический пул, принадлежавший козам придонской породы. Они были выведены в XIX веке в Российской империи в деревнях, местным населением. Сейчас такой породы в России не числится. Получается, что в геноме монгольских коз могли около века храниться генетические сочетания исторической, уже исчезнувшей породы коз. Сохранность этих сочетаний, их закрепление в геноме, говорит о том, что они приносят пользу животным», — сказал Алексей Пискунов, старший научный сотрудник лаборатории сравнительной генетики животных ИОГен РАН.

Монгольские породы коз представляют собой модель успешной адаптации к экстремальным условиям среды. Это одни из самых древних пород животных, как минимум с III тысячелетия до нашей эры они играют важную роль в жизни местного населения. В других частях света большинство локальных пород исчезли в результате перехода к промышленному «сельскому» хозяйству и интенсивной селекции животных на продуктивность. Монгольским козам длительное время удавалось избежать экономического давления, однако сейчас возник риск быстрой утраты этих пород. По словам ученых, они либо не выдержат экономической конкуренции с более продуктивными промышленными породами, либо подвергнутся поглотительному скрещиванию с ними