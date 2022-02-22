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Археологи: 3200 лет назад Кипр торговал металлами с Сардинией за 2500 километров

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Ehud Galili/University of Haifa's Institute for Maritime Studies

Археологи частично восстановили торговлю металлом в позднем Бронзовом веке. Статья об этом опубликована в Journal of Archaeological Science: Reports.

Исследователи из Еврейского университета Иерусалима изучили свинцовые слитки, найденные на якорной стоянке в Кесарии (Израиль). Четыре слитка были частью груза корабля, затонувшего более трех тысяч лет назад. На них были символы кипро-минойского письма, которые использовали киприоты в 13-12 веках до нашей эры.

Наама Яхалом-Мак и его коллеги провели радиоизотопный анализ этих слитков. Для разных месторождений металлов характерна разная изотопная подпись, что позволяет вычислить место добычи руды. Выяснилось, что металл слитков происходит из Сардинии, что означает, что киприоты купили их для перепродажи.

Это опровергает ранее бытовавшие теории, согласно которым Кипр был пассивным экспортером металлов, в первую очередь – меди, которой богат остров. Найденные слитки доказывают, что Кипр вел торговлю на расстояния около 2500 километров. Теперь ученые считают, что киприоты не только производили медь, но и активно торговали металлами по всему средиземноморью. В будущем исследователи планируют выяснить, как именно это происходило, и какие конкретно люди перевозили товары.

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