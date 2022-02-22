В Антарктиде начали бурение для добычи самого древнего льда

В Антарктиде добыли первый керн в рамках программы по добыче самого древнего образца льда. Об этом сообщает Британская антарктическая служба.

На рубеже XX-XXI веков в Антарктиде проходил проект European Project for Ice Coring in Antarctica, EPICA. В ходе него удалось пробурить дыру к самой нижней части антарктического ледяного щита на глубину 3200 метров. Древний лед с этой глубины хранит в себе отпечаток климата периода 800 тыс. лет назад, что важно для понимания эволюции биосферы Земли.

Теперь, в ходе проекта Beyond Epica-Oldest Ice, стартовавшего в 2019 году, ученые планируют добыть еще более древние образцы возрастом около 1,5 млн лет. «Мы уверены, что этот керн даст нам информацию о климате и парниковых газах атмосферы периода среднеплейстоценового перехода 900-1200 тыс. лет назад, – говорит Карло Барбанте, координатор проекта из Института полярных наук Национального исследовательского совета Италии. – В ходе этого периода интервалы между ледниковыми периодами увеличились с 41 до 100 тысяч лет, и мы хотим понять почему».

Бурение ведется в районе Малого Купола С, в 34 километрах от итало-французской станции Конкордия. В итоге планируется пробурить шахту глубиной 2700 метров. В данный момент исследователи лишь установили буровую установку, устроили пещеру для хранения образцов и прошли первые 130 метров, добыв первые керны.

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