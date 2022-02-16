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В Нью-Мексико найдены останки гигантского морского скорпиона

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Spencer Lucas)

Британские и американские палеонтологи описали окаменелость гигантского морского скорпиона, облик которого был восстановлен по сохранившейся задней части животного, в основном по его хвосту и так называемому тельсону — хвостовому шипу. Статья об этом опубликована в журнале Historical Biology.

Новый вид морских скорпионов получил наименование Hibbertopterus lamsdelli в честь известного специалиста по ископаемым морским скорпионам, американского палеонтолога Джеймса Ламсделла из Университета Западной Вирджинии. Hibbertopterus lamsdelli принадлежит к группе причудливых вымерших водных членистоногих эвриптерид, иначе говоря ракоскорпионов, достигавших порой двухметрового роста. Окаменелость, найденная на территории штата Нью-Мексико, в породах возрастом 305 млн лет в горах Манзано, неподалеку от Альбукерке, представляет собой морского скорпиона длиной около 1,2 м. Хранилась эта окаменелость в Музее естествознания и науки Нью-Мексико.

«Если бы вы плавали в воде 300 млн лет назад и столкнулись с подобным животным, оно, вероятно, не представляло бы для вас опасности, но лично я, встретив четырехфутового скорпиона, плавающего со мной в воде, предпочел бы выбраться на берег», — так прокомментировал находку один из авторов статьи, палеонтолог Спенсер Лукас, куратор Музея естествознания и науки Нью-Мексико, в интервью изданию Albuquerque Journal.

Хиббертоптериды были закованными в броню «подметальщиками», которые использовали специальные шипы на своих ногах для перемешивания илистых отложений в поисках пищи, состоявшей из мелких беспозвоночных. Окаменелости других хиббертоптерид находили также в Европе и Южной Африке. Морские скорпионы вымерли около 252 млн лет назад, в конце пермского периода, но перед этим большая часть из них перешла к жизни в пресной воде.

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