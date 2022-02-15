В России разработают препарат для «прицельного» уничтожения рака

«Росатом» собирается разработать препарат для «прицельного» уничтожения рака. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте закупок госкорпорации, передает РИА «Новости».

Речь идет о радиофармацевтическом лекарстве на основе моноклональных антител с изотопом торий-227, адресно «нацеленном» на злокачественные опухоли предстательной железы.

Как указывает агентство, изотоп торий-227 имеет большую относительную эффективность «ликвидации» раковых клеток. Также подобные альфа-излучатели позволяют значительно увеличить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.

Конкурс на создание соединения модифицированных антител с изотопом торий-227 (так называемых биоконъюгатов), а также проведение испытаний их эффективности на модельных лабораторных животных и устойчивости организован «Всерегиональным объединением «Изотоп»», одним из предприятий «Росатома». Планируется, что эти работы будут выполнены в 2022 году.

Ранее ученые из Института онкологических исследований в Лондоне пришли к выводу, что сочетание иммунотерапии и ультразвукового воздействия может стать прорывным способом борьбы с раком поджелудочной железы.

До этого медики назвали продукт, убивающий раковые клетки.