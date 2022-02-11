Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность объявить в России Десятилетие науки и технологий. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий доклад должен быть представлен до 31 марта.

Ранее на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин заявил, что результаты реализации инновационных проектов в России должны способствовать укреплению безопасности и суверенитета страны.

Такие проекты призваны обеспечить принципиально иной уровень защиты здоровья граждан, помогать развивать передовые экологические, безопасные технологии строительства жилья и организации общественного транспорта, уверен Путин. По словам главы государства, такие проекты помогут в целом влиять на современный облик экономики и создавать новые сферы для приложения труда и самореализации граждан, в том числе молодежи.