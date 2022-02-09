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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Ученые из США обнаружили антитела к коронавирусу у диких оленей

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Ученые Пенсильванского университета в Соединенных Штатах обнаружили антитела к штамму коронавируса «омикрон» у диких белохвостых оленей. Результаты исследования отражены в статье, размещенной на сервисе препринтов medRxiv.

«Белохвостый олень (WTD, Odocoileus virginianus)... показал высокую восприимчивость к SARS-CoV-2 в исследованиях с заражением и сообщили о естественном уровне инфицирования, приближающемся к 40% при свободном распространении вида в США», — говорится в статье.

Ученые сообщили, что у 19 представителей вида из 131 был положительный тест на наличие антител к «омикрону». Вирус был выделен из тканей дыхательной, лимфатической и центральной нервной систем, что указывает на широкий тканевой тропизм и множественные места репликации вируса.

Ранее врач рассказал «Газете.Ru», что антитела, выработавшиеся после заражения «омикрон»-штаммом коронавируса, могут оказаться бесполезны против других вариантов SARS-CoV-2.

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