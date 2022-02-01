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Телескоп James Webb начал фокусировку зеркала с помощью Большой Медведицы

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NASA

Космический телескоп James Webb начал включать камеру для фокусировки главного зеркала. Об этом сообщает издание Space.com.

Главное зеркало James Webb состоит из 18 позолоченных сегментов, которые в ходе полета были сложены. Сейчас телескоп их развернул, но прежде, чем приступать к научным съемкам, необходимо выставить сегменты в идеальную позицию. Для этого основная камера телескопа NIRCam сделает несколько последовательных снимков звезды HD 84406, входящей в созвездие Большой Медведицы.

«Вначале мы будем получать 18 отдельных размытых изображений, – поясняет Марк Маккориан, член команды телескопа. – Но в итоге мы добьемся того, что у нас будет один резкий снимок».

Камеру направят на звезды, и в это время специалисты будут двигать сегменты зеркала в пределах нанометров, пока не добьются идеального фокуса. Фокусировка будет продолжаться до конца апреля, а первые качественные изображения неба планируют получить в конце июня или начале июля.

Подробнее об устройстве и задачах телескопа James Webb можно прочитать в заметке «Газеты.Ru».

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