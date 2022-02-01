В Египте найдена мумия девочки с гнойной раной на ноге

Германские эксперты изучили мумифицированные останки четырехлетней девочки, похороненной в Египте две тысячи лет назад. На ее ноге была повязка, закрывающая гноящуюся рану, и ученые считают, что подобные инфекции были привычным аспектом жизни в Древнем Египте. Статья об этом опубликована в International Journal of Paleopathology .

Немецкий рентгенолог Стефани Панцер из радиологического отделения Травматологической клиники Мурнау и ее коллеги из Италии и США с помощью компьютерной томографии предварительно просканировали мумии 21 ребенка и в трех случаях обнаружили признаки гнойных инфекций, которые могли послужить причиной смерти этих детей. Мумия девочки возрастом от 2,5 до 4 лет оказалась самой любопытной, поскольку сохраняла к тому же остатки аутентичной древнеегипетской одежды. Она была обнаружена немецким археологом Рихардом фон Кауфманом еще в марте 1892 года в так называемой Гробнице Алины в древнеегипетском некрополе Хаваре неподалеку от оазиса Эль-Файюм к юго-западу от Каира.

Повязка из текстиля, найденная на девочке, имела размеры 20x12x9 мм и прикрывала субстанцию, похожую на засохший гной, это позволяет предположить, что у ребенка был либо абсцесс, либо гнойное воспаление подкожной клетчатки. Непонятно, почему повязку так и оставили на ране, однако исследователи предполагают, что бальзамировщики хотели таким образом дополнительно подготовить тело девочки к жизни после смерти. «Возможно, они пытались таким образом продлить процесс исцеления прямо в загробной жизни», — заявил в интервью Business Insider один из авторов статьи палеопатолог Альберт Зинк из итальянского Института изучения мумий.

Гробница Алины, датированная примерно 24 годом н.э., примечательна тем, что трое из восьми ее мумифицированных обитателей были сверху прикрыты собственными портретами, написанными в весьма реалистичной манере. Безымянная девочка, изображенная с мелкими локонами и простыми украшениями, считается средней из трех дочерей той самой Алины, по имени которой получило название все захоронение. Алина — женщина из среднего или высшего класса, ее имя стало известно благодаря надписи, в которой также отмечалось, что умерла она в возрасте 35 лет. Гробница представляла собой выложенную глиняным кирпичом яму размером 2,8х3,5 м. Портреты мумий, иногда называемые «фаюмскими портретами» в честь региона, в котором они были обнаружены, ассоциируются обычно с представителями среднего или высшего класса Египта римского периода.