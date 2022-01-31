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Круизный лайнер вынудил SpaceX очередной раз перенести запуск ракеты

SpaceX перенес запуск ракеты с итальянским спутником из-за круизного лайнера

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Bill Ingalls/NASA via AP

Американская компания SpaceX отменила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed, который был намечен на воскресенье, 30 января. Как пишет ТАСС со ссылкой на сообщение диктора в ходе трансляции на сайте SpaceX, это произошло из-за появления постороннего судна в зоне запуска.

Стартовая площадка для Falcon 9 находилась в Космическом центре им. Джона Кеннеди (штат Флорида). Пуск должен был состояться в воскресенье в 18:11 по местному времени (02:11 мск 31 января). Велась прямая трансляция. За минуту до старта глава запуска дал команду об остановке обратного отсчета.

Он сообщил: «Круизный лайнер двигался в запрещенную зону. Береговая охрана не смогла его увести до завершения отсчета».

Следующая попытка намечена на понедельник. Таким образом, запланированный пуск переносится в четвертый раз. Ранее запуск ракеты-носителя Falcon-9 компании SpaceX с итальянским спутником наблюдения за земной поверхностью COSMO-SkyMed был перенесен из-за ухудшения погодных условий.

Сообщалось, что в 2021 году SpaceX успешно провела 31 запуск ракет, установив для себя новый рекорд. В этом году компания попытается превзойти этот результат и провести 52 коммерческие миссии.

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