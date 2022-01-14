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NASA: к Земле 18 января приблизится «потенциально опасный» астероид

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Addy Graham/University of Arizona

По данным NASA, 18 января к Земле приблизится астероид 7482 (1994 PC1). Он пролетит на расстоянии менее 2 млн километров от планеты, сообщает РИА «Новости».

NASA классифицировало 7482 (1994 PC1) как астероид класса «Апполон» — потенциально опасный, его размер составляет больше одного километра. Небесное тело было открыто в 1994 году астрономом Робертом Макнотом.

Космическое агентство сообщает, что этот астероид станет самым большим из всех тел, которые приблизятся к Земле в 2022 году.

Ранее Институт прикладной математики РАН сообщил, что в 2095 году произойдет опасное сближение нового астероида 2021 UL17 с Землей. Отмечается, что вероятность столкновения составляет всего 0,02%.

2 января стало известно, что критически опасный астероид Апофис диаметром почти 400 м, весящий более 30 млн т, подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня космонавтики. По прогнозам исследователей, момент максимального приближения Апофиса (назван в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа) произойдет 13 апреля.

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