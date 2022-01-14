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Последние ракеты «Протон-М» увидят свет в 2022 году

В 2022 году центр им. М. В. Хруничева выпустит последние четыре ракеты «Протон-М»

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РИА «Новости»

В 2022 году центр им. М. В. Хруничева выпустит последние четыре тяжелые ракеты-носители «Протон-М», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

«В настоящее время изготовлено и находится на хранении на московской производственной площадке Центра Хруничева и космодроме Байконур десять ракет-носителей «Протон-М». В процессе изготовления четыре ракеты, планируемый срок завершения — 2022 год», — указано в сообщении.

Дальнейшие запуски будут осуществляться при помощи ракеты тяжелого класса «Ангара». В целом эксплуатация «Протона-М», по словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, продлится до 2025 года.

Ранее ракета «Протон-М» с двумя российскими спутниками стартовала с Байконура.

Старт несколько раз откладывался. До этого старт ракеты уже один раз переносился с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока, а затем — на 13 декабря. Спутники предполагалось запустить на ракете-носителе «Протон-М» в 2020 году, но производство было задержано в связи с пандемией. В конце прошлого года запуск перенесли на декабрь 2021 года. О переносе запуска также сообщалось в сентябре.

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