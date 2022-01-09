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В 2095 году астероид опасно сблизится с Землей

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Институт прикладной математики РАН сообщил, что в 2095 году произойдет опасное сближение нового астероида 2021 UL17 с Землей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой федеральное космическое агентство «Роскосмос».

«По предварительным расчетам, прогнозируется опасное сближение с Землей 5 апреля 2095 года, а текущая вероятность столкновения составляет всего 0,02%», — отметили в «Роскосмосе».

Также институт уточнил информацию об астероиде Апофис, который подлетит к Земле в 2029 году. Там подчеркнули, что вероятность столкновения «очень и очень мала».

Ранее сообщалось, что критически опасный астероид Апофис диаметром почти 400 м, весящий более 30 млн т, подлетит к Земле в 2029 году сразу после Дня космонавтики. По прогнозам исследователей, момент максимального приближения Апофиса (назван в честь древнеегипетского бога разрушения Апопа) произойдет 13 апреля.

Отмечается, что столкновение астероида вызовет взрыв, в 30 раз более мощный, чем взрыв самой мощной советской термоядерной бомбы в 1961 году.

До этого в NASA рассказали о двух опасных астероидах, летящих к Земле.

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