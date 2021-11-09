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Ученые нашли белок, из-за которого старики тяжело переносят COVID-19

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Neil Hall/Pool via AP

Пожилые люди более подвержены тяжелому течению COVID-19 из-за повышения с возрастом уровня белка, который помогает вирусу проникать в клетки, считают специалисты из Брауновского университета в США. Об этом они рассказали в статье в журнале JCI Insight.

Исследователи обратили внимание на белок YKL-40, который играет роль в воспалительных процессах. Значительное повышение уровня YKL-40 наблюдается в том числе при эмфиземе, астме, ХОБЛ и других заболеваниях, играющих роль факторов риска тяжелого течения COVID-19. Также YKL-40 вырабатывается в большем количестве по мере старения и выступает в качестве предиктора смертности у людей в возрасте около 80 лет.

Ученые создали линии генетически модифицированных мышей с повышенными и пониженными уровнями YKL-40. Изучив его взаимодействие в клетках легких с ACE2, рецептором, с которым связывается белковый шип SARS-CoV-2, чтобы проникнуть в клетку, исследователи выяснили: белок активно стимулирует рецептор, позволяя вирусу с легкостью заражать клетки.

Тогда ученые разработали моноклональное антитело FRG, атакующее определенную область YKL-40. Так им удалось добиться снижения его активности и помешать вирусу заражать клетки. Они надеются, что эта разработка в дальнейшем окажется полезной при создании лекарств против COVID-19.

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