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Стал известен оптимальный день для запуска российской станции к Луне

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Первую за 46 лет российскую автоматическую станцию к Луне можно будет запустить в промежутке с 25 мая по 19 октября 2022 года, самым выгодным днем для запуска станет 23 июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Пусковое окно для «Луны-25» откроется с 25 мая по 19 октября. Самой оптимальной датой для старта было бы 23 июля», — заявил собеседник агентства.

В публикации отмечается, что «Луна-25» станет первой в современной истории России станцией, которую запустят к Луне. Предыдущую запустили еще во времена Советского Союза, в 1976 году.

Основная задача миссии «Луна-25» — выполнение базовых технологий мягкой посадки в околополярной части и исполнение контактных исследований в заданном районе южного полюса Луны. Старт планируется провести с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат».

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не гонится за тем, чтобы нога ее космонавта ступила на Луну.

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