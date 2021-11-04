Космонавты на МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Российские космонавты, в настоящее время находящиеся на МКС — Антон Шкаплеров и Петр Дубров — поздравили россиян с Днем народного единства, который ежегодно празднуется 4 ноября. Их видеообращение опубликовал «Роскосмос».

Шпаклеров напомнил об истории праздника, заявив, что он — дань памяти событиям 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов и вернуло России свободу и суверенитет.

«Давайте помнить, что в трудные времена наш народ всегда сплачивался ради победы над общим врагом, ради жизни, ради мира и процветания... Сегодня мы хотим пожелать всем вам никогда не терять, а хранить и беречь это чувство народного единства, братское чувство всех россиян, проживающих на необъятной территории нашей великой родины» , — заявил Дубров.

Ранее опрос показал, что большинство россиян считают День народного единства важным праздником.