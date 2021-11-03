Врачи рассказали, кого прививка от COVID-19 защищает хуже всех

Вакцины от COVID-19 менее эффективны для людей с ослабленным иммунитетом, предупреждают специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). Данные опубликованы в еженедельном отчете CDC.

Исследователи проанализировали более 89 тыс. случаев госпитализаций с COVID-19 в США. Как выяснилось, людей со здоровым иммунитетом две дозы мРНК вакцин защищали от госпитализации на 90%, а тех, у кого были ослабляющие иммунитет хронические заболевания — на 77%. Больше всех страдали пациенты, перенесшие трансплантацию органов или стволовых клеток, несколько лучше дела обстояли у людей с ревматологическими или воспалительными заболеваниями.

Поскольку даже после двух доз вакцины пациенты со слабым иммунитетом защищены не полностью, им следует более тщательно соблюдать меры безопасности, подчеркивают исследователи. В случае заражения необходимо как можно скорее обратиться за помощью, чтобы не запустить болезнь.