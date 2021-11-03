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Космические туристы смогут полететь в стратосферу на воздушных шарах

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Depositphotos

Для богатых туристов еще одним коммерческим вариантом путешествий к звездам станут стратосферные воздушные шары в скором времени. Об этом пишет парижская Liberation.

Американская компания World View представила новый проект. Это футуристическая капсула, которая способна взять на борт восемь пассажиров. В стратосферу (не менее 30 тыс. метров) ее поднимает огромный воздушный шар.

Отмечается, что этого недостаточно, чтобы пересечь официальную границу космоса, (ее утвердили на высоте 100 км), но это позволит полюбоваться голубой планетой и абсолютной тьмой по другую сторону от нее.

Такой полет предположительно будет длиться от шести до восьми часов.

Генеральный директор стартапа Райан Хартман заявил, что его компания планирует запустить первые воздушные шары в 2024-м. Цена вопроса для туриста — $50 тыс. Это существенно ниже цен компаний космического туризма Blue Origin и Virgin Galactic.

Ранее генеральный директор «Главкосмоса» Дмитрий Лоскутов заявил, что компания заключила соглашения с четырьмя космическими туристами, которые полетят на кораблях «Союз» в 2024 году.

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