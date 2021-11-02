Онкологи придумали, как использовать паразитов для борьбы с раком

Паразит Toxoplasma gondii может стать хорошим помощником в борьбе с раковыми опухолями, сообщают онкологи из Ноттингемского университета, Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае. Подробнее об исследовании рассказывается в статье в журнале Journal for ImmunoTherapy Cancer.

Раковые опухоли, которые не дают признаков воспаления и не провоцируют иммунный ответ, называют «холодными». Против них неэффективны ингибиторы контрольных точек иммунитета, препараты, способные активировать противоопухолевый ответ организма.

Toxoplasma gondii живет в клетках хозяина и выделяет множество белков, чтобы противостоять иммунной защите носителя. Исследователи создали мутантный штамм с ограниченной способностью к репродукции, но все еще способный манипулировать иммунитетом хозяина. С помощью инъекции они ввели паразита напрямую в холодные солидные (образованные не из клеток кроветворной системы) опухоли у мышей. Так ученым удалось вызвать воспаление в месте опухоли и повысить эффективность ингибиторов контрольных точек иммунитета. Такой подход значительно повысил выживаемость мышей и замедлил рост опухолей, в том числе меланомы и аденокарциромы толстой кишки.

Исследователи рассчитывают, что в ближайшем будущем удастся разработать схемы лечения холодных опухолей для людей — новый способ позволил бы бороться, в частности, с карциномой простаты и многими опухолями у детей.