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Полет Crew Dragon-3 к МКС отложили из-за проблем со здоровьем у члена экипажа

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Chris O'Meara/AP

Полет Crew Dragon-3 к Международной космической станции (МКС), запланированный на 3 ноября, перенесли. Об этом говорится на сайте NASA.

В агентстве заявили, что запуск миссии SpaceX Crew-3 откладывается из-за небольшой медицинской проблемы, не связанной с COVID-19, у одного из членов экипажа.

По информации НАСА, ближайшее окно для запуска откроется 6 ноября в 11.36 по Восточному тихоокеанскому времени (18.36 мск).

В миссии Crew 3 принимают участие астронавты Том Маршберн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и Маттиас Маурер. Она прилетит на смену экипажу Crew 2, который после этого вернется на Землю.

Ранее в NASA рассказали, что рассчитывают на то, что российский космонавт полетит на Международную космическую станцию на корабле Crew Dragon осенью 2022 года.

19 сентября космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с миссией «Вдохновение», которая впервые в истории космонавтики состояла только из непрофессиональных астронавтов, совершил успешную посадку на воду Атлантического океана. Экипаж поднялся на высоту в 585 км, что выше стандартной орбиты МКС. Корабль совершал один виток вокруг планеты за 90 минут. После запуска «Вдохновения» был побит рекорд по числу одновременно находящихся на околоземной орбите людей — вместе с гражданскими астронавтами их было 14 человек.

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