Инженеры сделали протезы для коралловых рифов

Ученые из Саудовской Аравии предложили способ ускорить рост кораллов. Статья об этом опубликована в журнале ACS Sustainable Chem.

В настоящий момент коралловые рифы по всему миру страдают от потепления и закисления океанов, и их площадь сокращается. Чтобы побороть это, океанологи снабжают рифы металлическим или бетонным каркасом, чтобы упростить рост, но эффективность этого невысока.

Ученые из Научно-технологического университета имени короля Абдаллы предложили использовать 3D-печать, чтобы создать для кораллового полипа уже готовый скелет. «Микрофрагменты кораллов растут быстрее на наших напечатанных или формованных поверхностях из карбоната кальция, которые мы создаем для их роста, потому что за счет них им не нужно самим создавать структуру из известняка», – рассказывает Хамед Альбалави, один из авторов исследования.

Сама по себе идея не нова, но предшественники использовали для печати пластик и другие синтетические материалы. В свою очередь, карбонат кальция – нетоксичный и экологически чистый материал, идентичный природным коралловым рифам.