Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Командир МКС первым услышал новую песню Rammstein 00:32
В Нидерландах появился QR-код на имя Гитлера 00:26
«Спартак» подшутил над «Баварией», которая проиграла со... 00:20
Врач Карлицкий назвал сроки восстановления Трусовой после перелома ноги 27.10.2021, 23:55
В ДНР заявили, что Киев пытается спровоцировать эскалацию конфликта... 27.10.2021, 23:49
Студия Pixar выпустила тизер-трейлер спин-оффа «Истории игрушек»... 27.10.2021, 23:48
«Бавария» пропустила пять мячей от «Боруссии» М и... 27.10.2021, 23:39
«По глазам видно»: Боня призвала Бородину сдать тест... 27.10.2021, 23:37
Гимнастки Аверины оценили наличие зрителей на ЧМ-2021 27.10.2021, 23:28
Грызлов заявил, что Украина пытается обострить ситуацию в Донбассе 27.10.2021, 23:26

Украшенную хохломой ракету «Союз» допустили к старту к МКС

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и последующему старту к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18». Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что ракета была украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Узоры наклеили на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. Кроме того, на второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

«Принято решение о заправке и последующем пуске ракеты», — рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее руководитель отделения по координации и управлению НИОКР по средствам выведения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Сергей Волков заявил, что в настоящий момент ведется работа по получению права заключать контракты на размещение рекламы на ракетах.

По утверждениям Волкова, на ракете существуют согласованные зоны, которые можно выделить под коммерцию. В случае, если на головной обтекатель будет нанесен рекламный материал весом в 1 кг, то полезную нагрузку ракеты придется сократить на 1 кг.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях