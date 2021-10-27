Украшенную хохломой ракету «Союз» допустили к старту к МКС

Государственная комиссия на космодроме Байконур допустила к заправке и последующему старту к МКС ракету-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-18». Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что ракета была украшена узорами под хохлому в рамках празднования в 2021 году 800-летия Нижнего Новгорода. Узоры наклеили на боковых блоках первой ступени и третьей ступени. Кроме того, на второй ступени помещен стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.

«Принято решение о заправке и последующем пуске ракеты», — рассказали в госкорпорации «Роскосмос».

Ранее руководитель отделения по координации и управлению НИОКР по средствам выведения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Сергей Волков заявил, что в настоящий момент ведется работа по получению права заключать контракты на размещение рекламы на ракетах.

По утверждениям Волкова, на ракете существуют согласованные зоны, которые можно выделить под коммерцию. В случае, если на головной обтекатель будет нанесен рекламный материал весом в 1 кг, то полезную нагрузку ракеты придется сократить на 1 кг.