Ученые: во времена динозавров в Антарктиде бушевали лесные пожары

Согласно исследованиям, проведенным бразильскими и германскими учеными, во время верхнего мела, продолжавшегося от 100 до 66 млн лет назад и ставшего одним из самых теплых периодов на Земле, на острове Джеймса Росса в Антарктиде росли хвойные леса, папоротники и цветущие покрытосеменные растения, а также бродило множество динозавров. При этом довольно часто там случались масштабные палеопожары, в результате которых леса полностью выгорали и от них оставались лишь фрагменты древесного угля. Статья об этом опубликована в журнале Polar Research.

Остров Джеймса Росса — остров вулканического происхождения в море Уэдделла у оконечности Антарктического полуострова, чрезвычайно важный с палеонтологической точки зрения, поскольку на нем были обнаружены кости динозавров. В конце мелового периода суперконтинент Гондвана распадался, оставляя после себя отдельные материки, в том числе Антарктиду.

Новые находки стали первым свидетельством спонтанных палеопожаров на острове Джеймса Росса в так называемом кампанском ярусе верхнего мела примерно от 84 до 72 млн лет назад. Палеонтологи проанализировали окаменелости, собранные во время экспедиций 2015-2016 годов в северо-восточной части острова Джеймса Росса, представляющие собой небольшие фрагменты древесного угля размером 19-38 мм. Изучив эти сгоревшие фрагменты с помощью сканирующего электронного микроскопа, ученым удалось идентифицировать их как остатки голосеменных растений, вероятно, из семейства хвойных деревьев Araucariaceae (араукариевых).

По словам исследователей, масштабные лесные пожары были частым и весьма распространенным явлением в конце мелового периода, хотя большую часть свидетельств этих пожаров обнаруживают в Северном полушарии. Источниками возгораний могли быть удары молний, падающие болиды и вулканическая активность. Пожары также провоцировали легковоспламеняющаяся растительность и высокий уровень кислорода в атмосфере.