Роскосмос планирует вывести на орбиту в 2024 году робота «Теледроида»

В 2024 году госкорпорация »Роскосмос» планируется провести эксперимент по выводу на орбиту антропоморфного робота «Теледроид». Об этом ТАСС сообщил представитель Центра подготовки космонавтов на Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Дубае.

В пресс-службе НПО «Андроидная техника» сообщали ранее, что утверждение окончательного облика робота «Теледроид» для открытого космоса запланировано на 2022-2023 годы.

Ранее стало известно, что в России провели испытания пяти автономных ударных роботов «Маркер», которые действовали в группе без участия человека. Роботы автономно решали задачи по распределению целей в группе, выхода на оптимальные огневые позиции, самостоятельно реагировали на оперативное изменение боевой обстановки, обменивались целями. Действовали роботы за счет установленной на их борту аппаратуры и средств технического зрения.

Отмечается, что в будущем планируется провести совместные испытания группы роботов и беспилотных летательных аппаратов, это позволит повысить количественные и качественные показатели разведки.