Рогозин: РФ не спешит с высадкой человека на Луну, пусть это делают «богатые Буратины»

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не гонится за тем, чтобы нога ее космонавта ступила на Луну. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не гонимся сейчас за тем, чтобы как можно быстрее нога российского человека ступила на реголит, на лунную поверхность. Это все от лукавого. Если мы считаем, что те задачи, которые сегодня ставятся российскими учеными, могут быть решены с помощью автоматических комплексов, а они дешевле, и у нас есть средства их доставки, мы будем их решать автоматическими возможностями», — рассказал Рогозин.

Он подчеркнул, что Россия не планирует участвовать в гонке по установке флага на спутнике Земли. Рогозин отметил, что «пусть богатые буратино этим занимаются», а в России будут идти путем, который связан с развитием технологий.

Ранее Рогозин заявил, что автоматическая станция «Луна-25» будет запущена на Луну в июле следующего года, российско-европейская миссия «Экзомарс» — в сентябре 2022 года. Он подчеркнул, что миссия «Экзомарс», которую планируется запустить в космос ракетой-носителем «Протон-М», пробудет на красной планете девять месяцев.