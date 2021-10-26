Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Москве на Google-картах появилась «Высшая школа кидалова... 11:42
Петербургский завод Hyundai остановит конвейер 11:40
В России выявлено максимальное число смертей от коронавируса за сутки 11:39
Мать Моргенштерна рассказала о тяжелом диагнозе музыканта 11:37
Овечкин забросил шайбу в ворота «Оттавы» сломанной клюшкой 11:33
Еще один фигурант дела о массовом отравлении людей метанолом арестован... 11:32
Следствие изучает две версии взрыва в доме в Набережных Челнах 11:30
Следствие установило причину аварии Як-130 в Белоруссии 11:25
В Свердловской области предложили ввести локдаун в нерабочие дни 11:24
«АвтоВАЗ» отложил конец производства пятидверной Lada Niva Legend 11:24

Астрономы сообщили о первой открытой экзопланете в другой галактике

close
100%
NASA

Ученые подозревают, что обнаружили планету вне галактики Млечный путь. Информация об этом размещена на сайте NASA.

Возможный кандидат в экзопланеты находится в спиральной галактике M51, которую также называют Водоворот из-за ее характерного облика. До сих пор все открытые экзопланеты принадлежали звездам нашей галактики, и находились в пределах 3000 световых лет от Земли. Потенциальная экзопланета же в М51 находится на расстоянии в 28 млн световых лет.

Кандидата в экзопланеты обнаружили с помощью транзитного метода по данным рентгеновской обсерватории NASA «Чандра». Когда планета проходит по диску звезды, она блокирует часть ее излучения, и эти скачки яркости — один из лучших способов обнаружения далеких планет. В этом же случае астрономы наблюдали за изменением интенсивности не света, а рентгеновского излучения.

Экзопланета возможно находится в двойной системе M51-ULS-1, которая содержит нейтронную звезду (или черную дыру), которая вращается вокруг общего центра масс со звездой-компаньоном. Транзит планеты длился около трех часов, в течение которых интенсивность рентгеновского излучения упала до нуля. Основываясь на этой и другой информации, исследователи оценивают, что кандидат в экзопланету в M51-ULS-1 примерно размером с Сатурн и вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии вдвое большем, чем между Сатурном и Солнцем.

Однако чтобы подтвердить обнаружение экзопланеты, придется подождать следующего транзита. Он может случиться через десятки лет.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях