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Следы древних охотников-собирателей Мадагаскара оказались видны из космоса

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Davis et al./Frontiers in Ecology and Evolution

Ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что даже доаграрные человеческие цивилизации значимо повлияли на ландшафт вокруг. Статья об этом опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Специалисты под руководством Дилана Дэвиса рассмотрели спутниковые снимки острова Мадагаскар и с помощью машинного обучения обнаружили там следы людей, живших несколько тысяч лет назад. Эти древние люди не знали земледелия и не строили постоянных жилищ, а использовали временные убежища в скалах и пещерах.

Несмотря на такой близкий к природе образ жизни, в результате их жизнедеятельности 17 процентов изученной территории в 500 квадратных километров занимает другая почва и растительность. Эта земля способна впитать больше влаги, чем любая другая на острове, и именно в ней встречаются первобытные артефакты.

«Мы недооцениваем влияние, которое несельскохозяйственные общества оказывают на формирование ландшафта. Они кажутся неуловимыми, но могут быть обнаружены при тщательном анализе», – говорят авторы.

Пока ученые обнаружили лишь корреляцию, статистическую связь между присутствием материальных артефактов и способностью этой территории удерживать влагу. Теперь исследователи надеются выяснить, какой механизм за этим стоит.

Ранее ученые обнаружили, как освоившая земледелие, но доиндустриальная цивилизация аборигенов Новой Зеландии оставила след сажи в Антарктиде.

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