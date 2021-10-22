Грузовой корабль «МС-17 Прогресс» успешно перепарковался на МКС

Грузовой корабль «МС-17 Прогресс» успешно перепарковался на Международной космической станции, пристыковавшись к модулю «Наука», сообщает «Роскосмос».

«Есть касание! Есть сцепка! Проведя больше суток в автономном полете, грузовой корабль «Прогресс МС-17» в штатном режиме пристыковался к модулю «Наука», — указано в сообщении.

Ранее грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Поиск» для того, чтобы состыковаться с модулем «Наука».

Причаливание «Прогресса» необходимо для того, чтобы впоследствии к модулю «Наука» пристыковать модуль «Причал». «Прогресс» вернет на Землю стыковочное кольцо, вместо которого к «Науке» будет пристыкован «Причал».

Его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия в «Причале» множества стыковочных узлов.