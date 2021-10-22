Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии

Российские археологи идентифицировали останки взрослого мужчины, которые были обнаружены внутри куклы таштыкской культуры III–IV веков нашей эры. Научная работа опубликована в журнале «Сибирские исторические исследования».
Находка была сделана в Хакасии еще в 1969 году. Только сейчас удалось установить, кто находился внутри гигантской куклы.
Останки принадлежал мужчине 20-45 лет, его кремировали вскоре после смерти.
Археологи рассказали, что в Хакасской культуре кремации подвергали в основном тела мужчин.
Куклу была найдена в Оглахтинском грунтовом могильнике.
Ранее сообщалось, что в Иерусалиме впервые обнаружили изображение библейской хурмы на древней печати.