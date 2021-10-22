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Определены останки, найденные внутри древней погребальной куклы в Хакасии

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Российские археологи идентифицировали останки взрослого мужчины, которые были обнаружены внутри куклы таштыкской культуры III–IV веков нашей эры. Научная работа опубликована в журнале «Сибирские исторические исследования».

Находка была сделана в Хакасии еще в 1969 году. Только сейчас удалось установить, кто находился внутри гигантской куклы.

Останки принадлежал мужчине 20-45 лет, его кремировали вскоре после смерти.

Археологи рассказали, что в Хакасской культуре кремации подвергали в основном тела мужчин.

Куклу была найдена в Оглахтинском грунтовом могильнике.

Ранее сообщалось, что в Иерусалиме впервые обнаружили изображение библейской хурмы на древней печати.

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