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«Прогресс МС-17» перепаркуется на МКС

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NASA

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-17» отстыковался от модуля «Поиск» и должен в пятницу, 22 октября, «перепарковаться» к модулю «Наука», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Отстыковка от модуля «Поиск» произошла в 02:42 в четверг, 21 октября. Стыковка с модулем «Наука» запланирована на 07:31 в пятницу, 22 октября.

«Сейчас на стыковочном узле модуля «Наука» расположен специальный адаптер (кольцо-накладка), который позволяет причаливать российским кораблям «Союз МС» и «Прогресс МС», поэтому грузовой корабль «Прогресс МС-17» увезет его с собой при окончательной расстыковке со станцией. После такой двухэтапной проверки к стыковочному узлу будет пристыкован модуль «Причал», запуск которого запланирован на конец ноября этого года», — указано в сообщении.

Модуль «Причал» планируется отправить к МКС 24 ноября.

«Причал» будет пристыкован к многоцелевому лабораторному модулю (МЛМ) «Наука», а его главным предназначением станет расширение возможностей дополнительного наращивания российского сегмента за счет наличия множества стыковочных узлов», — уточнили в «Роскосмосе».

Ранее стало известно, что на МКС решили провести уборку после отлета киноэкипажа.

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