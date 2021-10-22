Американцы решили создать первую независимую космическую станцию Starlab

Первую независимую коммерческую космическую станцию запланировали создать американские частные компании Nanoracks, Voyager Space и Lockheed Martin. ОБ этом сообщается на сайте Lockheed Martin.

Строительство хотят закончить в 2027 году. Проект осуществляется в рамках соглашения с NASA.

Будущая станция получит имя Starlab (звездная лаборатория). Отмечается, что это будет большой развертываемый жилой модуль, стыковочный узел, двигательная система, работающая на сочетании солнечной и электроэнергии.

Также на станции планируется крупный роботизированный манипулятор для работы с полезными грузами.

Starlab сможет принимать до четырех астронавтов. Планируется участие в коммерческих проектах, включая космический туризм.

Ранее NASA предложило школьникам разработать лунного робота-экскаватора.